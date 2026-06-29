Хамес Родригес за Роналдо: Той е изключителна личност и пример за всички

Срещата между Кристиано Роналдо и Хамес Родригес беше един от акцентите в двубоя между Португалия и Колумбия, който определи лидера в група K на Световното първенство през 2026 г. Двамата бивши съотборници от Реал Мадрид продължават да поддържат приятелството си, въпреки че португалецът играе в Саудитска Арабия, а колумбиецът в Минесота, САЩ. Преди първия съдийски сигнал двамата капитани се срещнаха на терена и размениха няколко думи. Последваха прегръдка, усмивки и взаимно пожелание за „Късмет!“. На полувремето камерите уловиха нов разговор между тях в тунела към съблекалните, този път на тема силната жега в Маями. След края на мача, в изявление за ESPN, Хамес Родригес не скри задоволството си от срещата с приятеля си и отправи похвали към капитана на португалския национален отбор.

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„Поговорихме си. Той е голям приятел от времето, когато играехме в Реал Мадрид, а също и страхотен човек. Изградихме много силно приятелство. Постоянно бях в дома му. Той е изключителна личност и пример за всички. Достатъчно е да видите каква физика има на 41 години и всичко, което все още може да прави. Той е велик спортист. Човек, на когото много се възхищавам и към когото изпитвам огромна обич“, сподели бившият играч на ФК Порто.

Въпреки приятелството, професионализмът на двамата остана на преден план, а в края на мача усмивката беше на лицето на Хамес Родригес, тъй като равенството осигури на Колумбия първото място в групата със седем точки. Южноамериканският отбор ще се изправи срещу Гана, докато Португалия ще премери сили с Хърватия.

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