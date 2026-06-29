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  3. Хамес Родригес за Роналдо: Той е изключителна личност и пример за всички

Хамес Родригес за Роналдо: Той е изключителна личност и пример за всички

  • 29 юни 2026 | 01:16
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Срещата между Кристиано Роналдо и Хамес Родригес беше един от акцентите в двубоя между Португалия и Колумбия, който определи лидера в група K на Световното първенство през 2026 г. Двамата бивши съотборници от Реал Мадрид продължават да поддържат приятелството си, въпреки че португалецът играе в Саудитска Арабия, а колумбиецът в Минесота, САЩ. Преди първия съдийски сигнал двамата капитани се срещнаха на терена и размениха няколко думи. Последваха прегръдка, усмивки и взаимно пожелание за „Късмет!“. На полувремето камерите уловиха нов разговор между тях в тунела към съблекалните, този път на тема силната жега в Маями. След края на мача, в изявление за ESPN, Хамес Родригес не скри задоволството си от срещата с приятеля си и отправи похвали към капитана на португалския национален отбор.

Колумбия надигра Португалия, но не стигна до гол
Колумбия надигра Португалия, но не стигна до гол

„Поговорихме си. Той е голям приятел от времето, когато играехме в Реал Мадрид, а също и страхотен човек. Изградихме много силно приятелство. Постоянно бях в дома му. Той е изключителна личност и пример за всички. Достатъчно е да видите каква физика има на 41 години и всичко, което все още може да прави. Той е велик спортист. Човек, на когото много се възхищавам и към когото изпитвам огромна обич“, сподели бившият играч на ФК Порто.

Въпреки приятелството, професионализмът на двамата остана на преден план, а в края на мача усмивката беше на лицето на Хамес Родригес, тъй като равенството осигури на Колумбия първото място в групата със седем точки. Южноамериканският отбор ще се изправи срещу Гана, докато Португалия ще премери сили с Хърватия.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Всички 104 мача на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате в bnt.sportal.bg.

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