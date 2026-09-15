Догодина ще има спринт и в Монако?

Очаква се в сряда Формула 1 ще потвърди плановете си за провеждане на спринтово състезание по време на уикенда за Гран при на Монако.

Новината, която се очаква да бъде част от обявяването на календара за 2027 г., ще доведе до това, че пистата, известна с невъзможността за изпреварвания, ще бъде домакин на спринт във Формула 1 за първи път в историята си.

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Монако предизвиква противоречиви мнения в съвременната Формула 1. Уважавано заради своя престиж, блясък и спиращи дъха квалификации, трасето също така е изправено пред нарастваща критика през последните години заради неделните състезания, в които няма изпреварвания и колите се следват от старта до финала.

Със съвременните болиди, които са по-широки и по-тежки от всякога, изпреварванията по тесните улици на Монте Карло станаха изключително трудни, превръщайки състезателния ден в продължителна игра на тактическо пазене на гуми.

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Сега ръководството на Формула 1 и Автомобилният клуб на Монако изглеждат решени да разчупят традицията по радикален начин.

Това означава, че традиционният график на уикенда ще претърпи монументална промяна. Петък ще включва една-единствена тренировъчна сесия, преди напрежението да се покачи директно със спринтовата квалификация.

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В събота сутрин ще се състои историческият дебют на спринта в Монако, който ще даде на пилотите възможност за бясна надпревара до финала с точки за шампионата, преди следобедната основна квалификационна сесия с висок залог.

Вътрешни източници предполагат, че ръководителите на Формула 1 са искали да съживят развлекателната стойност на уикенда, като същевременно запазят емблематичния статут на пистата.

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Пуристите биха могли да заявят, че ДНК-та на Монако е изградено изцяло около напрежението на класическото състезание за издръжливост от 78 обиколки, предупреждавайки, че допълнителна надпревара в толкова тесни пространства може да доведе до скъпоструващи повреди по шаситата и логистични кошмари за механиците на отборите, работещи в тесните боксове.

Изпълнителният директор на Формула 1 Стефано Доменикали последователно подчертава необходимостта от иновации и предоставяне на непрекъснато действие „колело до колело“ през всеки ден от един състезателен уикенд.

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Въвеждането на спринтовия формат в Гран при на Монако през 2027 г. може в крайна сметка да се превърне в поредната процесия, докато пуристите може също да сметнат, че ревизираният формат е твърде смело решение.

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Снимки: Gettyimages