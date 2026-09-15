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Формула 2 няма да ходи на „Имола“, финишира в Баку?

  • 15 сеп 2026 | 16:21
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Състезателният уикенд в Баку (24-26 септември) най-вероятно ще е последният за пилотите и отборите във Формула 2 за сезон 2026.

Никола Цолов и съперниците му за титлата във Формула 2 вече научиха, че в Азербайджан ще имат две основни състезания.

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Сензацията от Формула 3 отива във Формула 2

Според все още непотвърдена информация, отборите във Формула 2 са били информирани, че ако сезонът във Формула 1 завърши на „Имола“, то там няма да има стартове от шампионат №2 на ФИА.

Провеждането на състезанията в Катар и Абу Даби е под въпрос заради войната в Близкия изток и се очаква в най-близко бъдеще да бъде потвърдено, че те ще бъдат отменени. Затова и се спряга „Имола“ като писта, която да приеме един кръг вместо последните два.

Официално: Двоен кръг за Никола Цолов в Баку, сезонът няма да завърши там
Официално: Двоен кръг за Никола Цолов в Баку, сезонът няма да завърши там

Шефът на Формула 2 и Формула 3 Бруно Мишел вече заяви, че сезонът на Ф2 няма да завърши в Баку, но всъщност решението не го взима той, а Формула 1, ФОМ и ФИА и по-късно той просто ще се оправдае точно с тях.

Формула 2 вече успя да замести априлските си кръгове в Бахрейн и Саудитска Арабия с уикенди в Маями и Канада, които се оказаха успешни за шампионата.

Никола Цолов след трудния уикенд в Мадрид: Ще давам всичко от себе си до края
Никола Цолов след трудния уикенд в Мадрид: Ще давам всичко от себе си до края

Ако сезонът за Формула 2 завърши с две основни състезания в Баку, то спрямо оригиналния календар, шампионатът ще е загубил само едно основно състезание и два спринта, което ще е поносимо.

След Мадрид Никола Цолов има 177 точки и 7 точки преднина пред Рафаел Камара в битката за титлата във Формула 2.

Може ли сезонът във Формула 2 да финишира в Баку?
Може ли сезонът във Формула 2 да финишира в Баку?
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Снимки: Gettyimages

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