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  3. Джордж Ръсел с любопитен коментар за Макс Верстапен и новите болиди

Джордж Ръсел с любопитен коментар за Макс Верстапен и новите болиди

  • 15 сеп 2026 | 13:44
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Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел смята, че новото поколение автомобили във Формула 1 е променило из основи баланса на силите между съотборниците, като посочва за най-ясен пример подобреното представяне на конкурентите на Макс Верстапен в Ред Бул.

Ръсел, който заема второ място в шампионата при пилотите, на 81 точки зад съотборника си в Мерцедес Андреа Кими Антонели, твърди, че през този сезон се наблюдават необичайни тенденции при сравнение на битките между съотборници спрямо минали години.

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„Странен сезон е, като погледнем конкурентоспособността на Оскар Пиастри срещу Ландо Норис миналата година, Шарл Льоклер в сравнение с Люис Хамилтън и дори доминацията на Макс срещу всичките му съотборници в предишната ера“, заяви Ръсел.

Ръсел посочи собствените си трудности срещу Антонели като част от по-широка тенденция сред обичайните лидери в спорта.

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„Тази година аз, Шарл и Оскар изпитваме много повече затруднения в сравнение със съотборниците си“, каза Ръсел.

„А съотборниците на Макс са значително по-близо до него, отколкото който и да е бил през последните шест години.“

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Верстапен отново имаше двама съотборници през този сезон – Исак Хаджар за първите 11 гран при и Лиам Лоусън за последните три, след като френският пилот получи контузия на китката по време на боксова тренировка през лятната пауза.

В момента нидерландският пилот е шести в класирането със 145 точки, като Хаджар е седми със 71 точки, а Лоусън е девети с 59 точки – разлика, която е далеч по-малка от обичайното предимство на четирикратния шампион пред съотборниците му през последните сезони.

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Ръсел вярва, че промяната се дължи на близки стилове на пилотиране сред настоящата група водещи пилоти.

„Всички имаме доста сходни стилове на каране, а пилотите се представят много добре тази година“, отбеляза той.

„Кими, Люис и Ландо също имат доста сходни стилове на каране. Така че за мен е съвсем ясно какво трябва да постигна с този болид и с тези гуми.“

„Тенденциите са налице, както казах, при пилотите, които току-що споменах.“

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Снимки: Gettyimages

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