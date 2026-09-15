Джордж Ръсел с любопитен коментар за Макс Верстапен и новите болиди

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел смята, че новото поколение автомобили във Формула 1 е променило из основи баланса на силите между съотборниците, като посочва за най-ясен пример подобреното представяне на конкурентите на Макс Верстапен в Ред Бул.

Ръсел, който заема второ място в шампионата при пилотите, на 81 точки зад съотборника си в Мерцедес Андреа Кими Антонели, твърди, че през този сезон се наблюдават необичайни тенденции при сравнение на битките между съотборници спрямо минали години.

Both firing off the line in pursuit of Lando 🎯



Jump onboard to see who had the better start reaction between Max and Kimi#F1 #SpanishGP @awscloud pic.twitter.com/MytDTFMykB — Formula 1 (@F1) September 14, 2026

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„Странен сезон е, като погледнем конкурентоспособността на Оскар Пиастри срещу Ландо Норис миналата година, Шарл Льоклер в сравнение с Люис Хамилтън и дори доминацията на Макс срещу всичките му съотборници в предишната ера“, заяви Ръсел.

Ръсел посочи собствените си трудности срещу Антонели като част от по-широка тенденция сред обичайните лидери в спорта.

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„Тази година аз, Шарл и Оскар изпитваме много повече затруднения в сравнение със съотборниците си“, каза Ръсел.

„А съотборниците на Макс са значително по-близо до него, отколкото който и да е бил през последните шест години.“

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Верстапен отново имаше двама съотборници през този сезон – Исак Хаджар за първите 11 гран при и Лиам Лоусън за последните три, след като френският пилот получи контузия на китката по време на боксова тренировка през лятната пауза.

В момента нидерландският пилот е шести в класирането със 145 точки, като Хаджар е седми със 71 точки, а Лоусън е девети с 59 точки – разлика, която е далеч по-малка от обичайното предимство на четирикратния шампион пред съотборниците му през последните сезони.

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Ръсел вярва, че промяната се дължи на близки стилове на пилотиране сред настоящата група водещи пилоти.

„Всички имаме доста сходни стилове на каране, а пилотите се представят много добре тази година“, отбеляза той.

„Кими, Люис и Ландо също имат доста сходни стилове на каране. Така че за мен е съвсем ясно какво трябва да постигна с този болид и с тези гуми.“

„Тенденциите са налице, както казах, при пилотите, които току-що споменах.“

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Снимки: Gettyimages