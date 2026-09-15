Защо Гран при на Азербайджан ще е в събота

Надпреварата във Формула 1 в Баку през 2026 г. ще се състои в събота, 26 септември. Причината за това е свързана с ден за възпоменание в страната.

Сезон 2026 във Формула 1 наближава своя край, като 14 от планираните 23 кръга вече са завършени след Гран при на Испания миналия уикенд. Андреа Кими Антонели пресече пръв финала в Мадрид в неделя, с което бе сложен край на европейската част от календара. Следващата спирка е Азербайджан, преди поредица от състезания в Азия и Америка.

Go behind the visor of Lando, Max, and the rest of the field in Madrid with a deep-dive into all the best snippets of team radio 📻#F1 #SpanishGP @Lenovo — Formula 1 (@F1) September 14, 2026

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Гран при на Азербайджан през 2026 г. ще се проведе в събота, 26 септември, седмица по-късно от датата си през 2025 г., въпреки че първоначално бе насрочено за неделя, 27 септември. Промяната е направена през юни миналата година „по искане на промоутъра на Азербайджан и съответните държавни институции“, както се посочва в тогавашно изявление на Формула 1.

Причината е, че на 27 септември всяка година се отбелязва Денят на възпоменанието в Азербайджан, когато евро-азиатската страна е в траур. Народът на Азербайджан почита паметта на военнослужещите и загиналите по време на Втората война в Нагорни Карабах, известна още като Отечествената война.

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Това е сравнително нова дата за възпоменание, тъй като войната избухна на 27 септември 2020 г. в спорния между Азербайджан и Армения регион Нагорни Карабах. Конфликтът продължава 44 дни и завършва с победа за Азербайджан, което предизвиква антиправителствени протести в Армения.

Според правителството на Азербайджан по време на конфликта са загинали 2783 негови войници. Поради тази причина, с Деня на възпоменанието в неделя, 27 септември, целият състезателен уикенд на Формула 1 ще бъде изместен с един ден напред. Това означава, че медийният ден ще бъде в сряда, първата и втората свободна тренировка в четвъртък, третата тренировка и квалификацията в петък, а самото Гран при от 51 обиколки – в събота.

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Снимки: Gettyimages