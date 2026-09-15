Антон Титов и Александър Спиров спечелиха рали „Дет“ и титлата

Българският екипаж Антон Тонев/Александър Спиров (Хюндай i20 N Rally2) спечелиха гръцкото рали „Дет“, което беше трети и последен кръг от рали шампионата на България.

Маршрутът включваше пет отсечки, като втората беше отменена заради проблеми с времеизмерването.

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Лидерите в нашия шампионат Мартин Сурилов/Ханко Юриев (Ситроен С3 Rally2) спряха в първата отсечка заради повреда в хидравликата.

Сурилов и Юриев имат две победи от три старта, но Титов и Спиров взимат националната рали титла за 2026 с две втори и едно първо място в три състезания.

По отсечките на рали „Дет“ с Алекс Спиров

Второто място в рали „Дет“ отиде за гръцкия екипаж Титос Титакис/А. Халкиадакис (Шкода Фабия R5).

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Подиумът допълниха Любен Каменов/Валентин Будинов (Пежо 208 Rally4), които завършиха трети и спечелиха първото място в класирането на автомобилите с един двигателен мост. Заради грешка на организатора те първоначално бяха наказани, но след това си върнаха класирането в състезанието.

Георги Янков/Цветан Балджиев (Шкода Фабия R5) финишираха на 4-о място в генералното класиране, а още един български екипаж намери място в топ 10 в крайното класиране - Петър Йорданов и Любка Йорданова (Рено Клио Rally5) завършиха на 10-о място.

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Снимка: Гръцка автомобилна федерация

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