Любо Руйков тренира стартове за „Мизано“

Българският пилот във Формула 4 Италия Любослав Руйков се подготвя усилено за 6 кръг от сезона на пистата „Мизано“. На това трасе започна сезон 2026 и сега Руйков, който вече кара за Према, ще може да сравни представянето си там с колите на Трайдънт и Према.

„Тази седмица работих един ден на симулатора и един ден тренирах стартове защото в момента това е слабата ми страна - обясни за Sportal.bg Руйков. - В предишния кръг на „Имола“ в едно от състезанията изпуснах другите на старта, а с това и шанс за добро класиране.

Любо Руйков: Можех да съм в топ 3 на „Имола“

„Минималната ми цел е да съм в топ 10 на „Мизано“, а максималната - да стигна до топ 5. С колата на Према имам повече скорост и се справям много по-добре, като на „Имола“ имах скорост и темпо да съм в топ 3, но бях по-назад в колоната.“

В първия си състезателен уикенд с Према Руйков записа 7-о и 8-о място в двата манша преди финала, като и в двата случая се качи на подиума при дебютантите.

Любо Руйков със 7-о и 8-о място във Формула 4 Италия на „Имола“

На финала Любо трябваше да заобиколи завъртял се до него пилот и излезе извън трасето, имаше проблеми с прегряващ двигател и удари пода на колата докато се опитваше да догони пилотите пред него. На финала той остана 14-и в общото подреждане от общо 36 пилоти, стигнали до финалната битка.

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