Арвид Линдблад с важна крачка към шофьорската книжка

Пилотът на Рейсинг Булс във Формула 1, Арвид Линдблад, разкри в Инстаграм, че е преминал успешно теоретичния си изпит за шофьорска книжка във Великобритания.

19-годишният състезател е постигнал резултат от 46 от 50 възможни точки в раздела с въпроси с избираем отговор, с което безпроблемно е преминал прага от 43 точки. В частта за възприемане на опасности Линдблад е записал 52 от 75 точки, което също е над необходимия минимум от 44.

Arvid has finally passed his driver theory test!! pic.twitter.com/TG8rLBMqzU — Arvid Lindblad News (@lindbladnews) September 14, 2026

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Двете части на теоретичния изпит в Обединеното кралство се провеждат по едно и също време, като кандидатите трябва да покрият минималния брой точки във всяка от тях, за да получат крайна оценка „преминал“.

Сертификатът на Линдблад вече му дава зелена светлина да си запази дата за практическия изпит. Той включва проверка на зрението, въпроси за безопасността на автомобила, общи шофьорски умения, маневри за заден ход и период на самостоятелно шофиране.

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Според правилата в Обединеното кралство, успешно взетият теоретичен изпит е валиден две години. Това означава, че Линдблад разполага с този период, за да се яви и да премине практическия си изпит, преди да се наложи да държи отново теорията.

Това постижение идва на фона на впечатляващия дебютен сезон на Линдблад във Формула 1 със сателитния отбор на Ред Бул, след като той отново завърши в зоната на точките в Гран при на Испания.

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До момента през сезона Линдблад има 31 точки на сметката си, а Рейсинг Булс заема пето място в класирането при конструкторите със 77 точки след надпреварата в Мадринг.

Изкачването на Линдблад през малките формули го изстреля във Формула 1 тази година като един от най-младите пилоти на стартовата решетка. Успешно взетият теоретичен изпит добавя едно рутинно, житейско постижение към сезон, който иначе е посветен на състезателните писти, а не на правилника за движение по пътищата.

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Сега вниманието се насочва към практическия изпит, както и към Баку, където Линдблад и Формула 1 се отправят за 15-ия кръг от шампионата на 24 септември.

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Снимки: Gettyimages