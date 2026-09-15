Защо Ферари все още няма да се фокусира върху болида си за 2027

Шефът на Ферари, Фред Васьор, заяви, че Скудерията ще продължи да развива настоящия си болид във Формула 1, SF-26, въпреки все по-малките шансове за спечелване на шампионата.

След като Люис Хамилтън отпадна от Гран при на Испания заради проблеми със спирачките, седемкратният световен шампион вече изостава на 101 точки от лидера в класирането при пилотите Андреа Кими Антонели. Междувременно Шарл Леклер завърши едва четвърти в Мадрид, което означава, че Ферари е на 145 точки зад Мерцедес при конструкторите.

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Ресурсите за развитие на автомобила трябва да се разпределят внимателно предвид тавана на разходите и ограниченията за аеродинамични тестове. По отношение на двигателя, Ферари вече въведе двете позволени подобрения по системата ADUO.

Въпреки че е известно, че отборите вече работят по болидите си за 2027, Васьор няма намерение Ферари да се съсредоточи изцяло върху това.

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„Не сме в ситуацията отпреди 12 месеца - каза французинът, визирайки промените в техническите правила на Формула 1 за 2026 г. - Това, което разработим сега, ще можем да го пренесем и в проекта за следващата година. Ще продължим да работим, но може би по различни неща, различни аспекти.“

„Разработките, които правим сега, на 80% ще бъдат пренесени“, добави той.

Що се отнася до шансовете на Ферари за титлата, Васьор беше попитан дали битката срещу Антонели и Мерцедес вече е приключила – въпрос, на който той отказа да отговори директно.

„Преди две-три седмици ви казах, че ще подхождам състезание по състезание. Не съм променил мнението си“, настоя той.

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Ключът за Ферари може да се окаже представянето в квалификациите, тъй като Хамилтън и Льоклер не успяха да се класират на първа редица в нито една от четирите сесии (включително спринта в Зандвоорт) след лятната пауза. Средната им позиция е пета, а изоставането на SF-26 от полпозишъна е 0,198 секунди – по-бавно от Макларън и Мерцедес, но по-бързо от Ред Бул.

„Това трябва да подобрим, защото смятам, че когато погледнете темпото, по време на състезанието то е налице - каза Васьор. - Със сигурност трябва да се справим по-добре в квалификацията. Ако вземем Зандвоорт и това състезание, профилът на събитията е малко еднакъв за нас. Имахме прилично темпо в квалификацията, но не успяхме да сглобим всичко в последния опит, а състезателното темпо е добро.“

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„Ако трябва да насоча фокуса на отбора към нещо днес, това би било еволюцията на темпото по време на квалификацията – повече от самото темпо, а стъпките, които можем да направим. Бяхме там в първия опит в третата част на квалификацията, потенциалът е налице, просто трябва да адаптираме всичко по-нататък.“

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Снимки: Gettyimages