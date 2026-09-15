Хорнър получава нов шанс да се бори за акции в Алпин

Тригодишното вето на Рено върху продажбата на 24-процентовия дял на Отро Капитал в отбора на Алпин официално изтече на 7 септември и това отново отваря пътя пред опитите на Кристиан Хорнър да се върне във Формула 1. Уволненият от Ред Бул Хорнър полага сериозни усилия да влезе отново в световния шампионат, но засега без успех.

Според документите на Алпин, подадени в британския Търговски регистър, ветото е имало тригодишен срок, който е приключил на тази дата.

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Бившият шеф на отбора на Ред Бул е извън спорта уволнението му през юли 2025, което сложи край на 20-годишен престой, донесъл осем шампионски титли при пилотите и шест при конструкторите. Сега той е свободен да се завърне в падока, след като условията по споразумението му изтекоха, и името му се свързва с Алпин.

Отро Капитал придоби 24-процентовия дял през 2023 г. за 200 милиона долара, като тогава отборът беше оценен на 900 милиона долара. Оттогава насам оценките на отборите във Формула 1 рязко се покачиха.

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През август изпълнителният съветник на Алпин Флавио Бриаторе заяви пред подкаста „The Race Business“, че отборът вече се оценява на 3,2 милиарда долара, което би представлявало приблизително четирикратна възвръщаемост за Отро Капитал.

Хорнър, който преди е говорил за „недовършена работа“ във Формула 1, открито заяви, че при следващия си ход иска нещо повече от позицията на шеф на отбор, като вместо това търси по-значима роля с участие в собствеността.

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Неговото желание отразява модела, който Тото Волф има в Мерцедес, където все още притежава 28 процента от отбора. Тъй като Отро Капитал активно търси да продаде своя дял, Алпин представлява най-очевидния му път за завръщане.

Обаче все още има препятствия. Рено може да наложи вето на до три оферти след 8 септември, въпреки че източници посочват, че това не се счита за сериозна пречка за който и да е надежден кандидат, тъй като офертите могат да бъдат променяни и подновявани.

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През юни главният изпълнителен директор на Рено Франсоа Прово сякаш дистанцира компанията от Хорнър. Прово добави, че Рено възнамерява да запази контрола над отбора, независимо кой ще бъде наследникът на Отро. С изтичането на ветото обаче ситуацията се промени значително.

През последните дни името на Хорнър се свързва и с Ферари, докато спекулациите около бъдещето на Фред Васьор се засилват.

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Според информации Хорнър преди това е отказал ръководния пост във Ферари след предложение от председателя Джон Елкан, въпреки че името му остава част от разговорите за евентуален наследник.

Преминаване в Маранело обаче изглежда малко вероятно, предвид заявеното желание на Хорнър за по-голяма роля и участие в собствеността, което Ферари трудно би могло да предложи.

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След изтичането на ветото на Рено, пътят към Алпин остава най-ясната възможност за завръщането на един от най-успешните бивши шефове на отбори във Формула 1.

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Снимки: Gettyimages