Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

на живо: Кандидатът за президент на федерацията по баскетбол Орлин Атанасов в "Битката за БФБ"
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България без шанс за първото място в групата дори при 3:0 над Полша

България без шанс за първото място в групата дори при 3:0 над Полша

  • 15 сеп 2026 | 15:10
  • 4764
  • 2

Волейболистите от националния отбор на България нямат шансове да завършат на първото място в Група В на ЕвроВолей 2026, на което страната ни е съдомакин. В най-добрия случай сметките показват, че световните вицешампиони от 2025-а могат да завършат втори.

България с трудна, но задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026
България с трудна, но задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026

След снощната доста трудна победа над Израел с 3:1 гейма, "лъвовете" са на трето място във временното класиране с 3 победи, 1 загуба, 9 точки и геймово съотношение 10:4.

Начело в подреждането е Украйна с 4 победи от 4 мача, 12 точки и 12:2 геймово съотношение, а втори е настоящият шампион Полша с 3 победи от 3 мача, 9 точки и 9:0. Тази вечер от 19,00 часа има директен сблъсък между двата тима, след който ще стане още по-ясно какви са шансовете и вариантите пред България за второто място в подреждането.

Украйна с бърза победа срещу Португалия в София
Украйна с бърза победа срещу Португалия в София

При каквато и да е победа за украинците над "Дружина полска", те ще станат сигурни победители в крайното класиране. В такъв случай българските момчета имат шанс за втората позиция при какъвто и да е успех утре над Полша в последния си мач. Второто място за България е възможно и при загуба на Украйна от поляците с 2:3 гейма.

При победа за Полша над Украйна с 3:0 или 3:1 гейма, България трябва да спечели с подобен резултат срещу настоящите шампиони, за да завърши на второ място и да има една идея по-лесен 1/8-финал.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Борислав Трошев

Още от Волейбол

Сърбия със страхотен обрат срещу Нидерландия на ЕвроВолей 2026

Сърбия със страхотен обрат срещу Нидерландия на ЕвроВолей 2026

  • 15 сеп 2026 | 14:35
  • 519
  • 0
Белгия даде гейм на Естония в Тампере

Белгия даде гейм на Естония в Тампере

  • 15 сеп 2026 | 14:22
  • 381
  • 0
Румъния с важна победа над Турция на ЕвроВолей 2026

Румъния с важна победа над Турция на ЕвроВолей 2026

  • 15 сеп 2026 | 13:41
  • 577
  • 0
Германия с 4-а поредна победа на Европейското

Германия с 4-а поредна победа на Европейското

  • 15 сеп 2026 | 12:59
  • 778
  • 0
Чехия с 3 от 3 на ЕвроВолей 2026 след безпроблемна победа над Словакия

Чехия с 3 от 3 на ЕвроВолей 2026 след безпроблемна победа над Словакия

  • 15 сеп 2026 | 12:40
  • 679
  • 0
Гърция шокира Словения на ЕвроВолей 2026

Гърция шокира Словения на ЕвроВолей 2026

  • 15 сеп 2026 | 12:21
  • 1148
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Със или без Янев, ЦСКА има играчи, с които да стане шампион, но най-важният избор тепърва предстои

Със или без Янев, ЦСКА има играчи, с които да стане шампион, но най-важният избор тепърва предстои

  • 15 сеп 2026 | 13:21
  • 9811
  • 61
В Турция: Отборът на Салах преговаря с треньора на Лудогорец

В Турция: Отборът на Салах преговаря с треньора на Лудогорец

  • 15 сеп 2026 | 11:15
  • 16560
  • 21
Хулио Веласкес не знае да играе "селски" мачове

Хулио Веласкес не знае да играе "селски" мачове

  • 15 сеп 2026 | 13:20
  • 6227
  • 31
Орлин Атанасов в "Битката за БФБ": Нашият екип е работещ и много по-добър от този на федерацията

Орлин Атанасов в "Битката за БФБ": Нашият екип е работещ и много по-добър от този на федерацията

  • 15 сеп 2026 | 15:00
  • 3758
  • 2
Левски пусна в продажба билетите за Залцбург

Левски пусна в продажба билетите за Залцбург

  • 15 сеп 2026 | 12:24
  • 10164
  • 29