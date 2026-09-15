България без шанс за първото място в групата дори при 3:0 над Полша

Волейболистите от националния отбор на България нямат шансове да завършат на първото място в Група В на ЕвроВолей 2026, на което страната ни е съдомакин. В най-добрия случай сметките показват, че световните вицешампиони от 2025-а могат да завършат втори.

България с трудна, но задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026

След снощната доста трудна победа над Израел с 3:1 гейма, "лъвовете" са на трето място във временното класиране с 3 победи, 1 загуба, 9 точки и геймово съотношение 10:4.

Начело в подреждането е Украйна с 4 победи от 4 мача, 12 точки и 12:2 геймово съотношение, а втори е настоящият шампион Полша с 3 победи от 3 мача, 9 точки и 9:0. Тази вечер от 19,00 часа има директен сблъсък между двата тима, след който ще стане още по-ясно какви са шансовете и вариантите пред България за второто място в подреждането.

Украйна с бърза победа срещу Португалия в София

При каквато и да е победа за украинците над "Дружина полска", те ще станат сигурни победители в крайното класиране. В такъв случай българските момчета имат шанс за втората позиция при какъвто и да е успех утре над Полша в последния си мач. Второто място за България е възможно и при загуба на Украйна от поляците с 2:3 гейма.

При победа за Полша над Украйна с 3:0 или 3:1 гейма, България трябва да спечели с подобен резултат срещу настоящите шампиони, за да завърши на второ място и да има една идея по-лесен 1/8-финал.

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Снимки: Борислав Трошев