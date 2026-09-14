Украйна с бърза победа срещу Португалия в София

Волейболистите от националния отбор на Украйна си подпечатаха класирането за следващата фаза на ЕвроВолей 2026 за мъже. Играчите на Раул Лосано биха без проблеми Португалия с 3:0 (25:18, 25:18, 25:19) в 4-ата си среща от Група В на шампионата, играна този следобед пред едва около 300 зрители в зала "Арена София".

Така украинците са начело във временното класиране с 4 победи от 4 мача и 12 точки, с което вече са сигурни за 1/8-финалите на турнира. Утре (15 септември) Украйна ще изиграе последния си мач в групата срещу настоящият шампион Полша, който също продължава напред на ЕвроВолей 2026. Двубоят е от 19,00 часа.

Португалия пък допусна 4-а поредна загуба и вече е сигурен отпадащ от първенството. Утре иберийците ще приключат участието си с мач срещу Северна Македония от 16,00 часа.

Звездата на Украйна Олег Плотницкий стана най-полезен с 19 точки (1 блок, 2 аса, 64% ефективност в атака и 61% позитивно посрещане - +14), а Дмитро Янчук добави още 15 точки (1 блок, 3 аса, 61% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - +12) за победата.

За португалците Лоуренсо Мартинс и резервата Мануел Фигуейредо завършиха с по скромните 8 точки.

Снимки: CEV.EU

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google