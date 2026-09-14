Алекс Николов: Най-после видяхме лицето на България

Александър Николов обяви категорично пред Sportal.bg след победата с 3:1 срещу Израел на Европейското първенство в София, че в този мач отборът на България най-накрая е показал своето истинско лице. Двубоят започна трудно за „лъвовете“, които загубиха първата част, но след това стигнаха до пълен обрат, а в основата на този обрат беше едни много дискусионен момент в края на втория гейм.

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„Загряхме за Полша, най-после се видя лицето на България, това, което търсим вече четвърти мач. Жалко е, че се наложи да става така, с не много прилична ситуация, но няма значение как. Важно е, че видя и сега ще го покажем и срещу Полша“, заяви Николов.

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Снимки: Борислав Цветанов