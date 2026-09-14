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  3. Джанлоренцо Бленджини: Хареса ми как реагира отборът след спорната ситуация

Джанлоренцо Бленджини: Хареса ми как реагира отборът след спорната ситуация

  • 14 сеп 2026 | 21:57
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Селекционерът на националния отбор на България Джанлоренцо Бленджини изрази своето задоволство от начина, по който е реагирал тимът ни след спорния момент в края на втория гейм на двубоя срещу Израел. След него „лъвовете“ включиха на скорост и стигнаха до обрат след категорични втори две части, за да се поздравят с третата си победа от началото на Европейското първенство в София.

България с трудна, но задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026
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„Трудно може да се каже какво стана в първите два гейма. От една страна можем да го отдадем на последици от разочарованието, което имахме след мача с Украйна. Винаги след един подобен мач това може да окаже определено влияние, но като цяло, в крайна сметка, е важно какво се случи след това.

„Хареса ми преди всичко реакцията на отбора след тази спорна ситуация, която запали искрата, така да се каже. Начинът, по който те реагираха на този момент и след това продължиха да играят с повече агресия и като цяло това им помогна както чисто емоционално да се вдигнат, така и да подобрят своето представяне, което беше по-важното“, заяви Бленджини.

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Снимки: Борислав Цветанов

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