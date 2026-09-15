Гърция шокира Словения на ЕвроВолей 2026

Волейболистите от националния отбор на Гърция записаха малко изненадваща първа победа на ЕвроВолей 2026 за мъже. Воденият от Константинос Христофиделис тим шокира Словения с 3:1 (25:18, 19:25, 25:23, 25:20) в третия си мач от Група А на първенството, игран късно снощи пред едва малко повече от 500 зрители в зала "Пала Панини" в Модена (Италия).

Българинът Атанас Върбанов беше втори съдия на срещата.

Така гърците са с 1 победа, 2 загуби и 3 точки, с което реални шансове за продължаване напред в следващата фаза на шампионата на Стария континент. Словения пък е с 2 победи, 1 загуба и 6 точки и също има голяма вероятност да се класира за 1/8-финалите.

Днес (15 септември) Гърция ще играе с Швеция от 17,00 часа българско време. Следващият двубой в групата за Словения е с Чехия утре (16 септември) от 22,00 часа.

Димитриос Мухляс (1 блок, 1 ас и 40% ефективност в атака - +10) и Александрос Раптис (1 блок, 29% ефективност в атака и 31% позитивно посрещане - +7) реализираха 12 и 11 точки за победата на Гърция.

За Словения Ник Муянович заби 20 точки (1 блок, 1 ас и 46% ефективност в атака - +10), а Рок Можич добави 16 точки (2 аса, 52% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане - +11), но и това не помогна за успеха.

Снимки: CEV.EU

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