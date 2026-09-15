Чехия с 3 от 3 на ЕвроВолей 2026 след безпроблемна победа над Словакия

Мъжкият национален отбор на Чехия постигна трета поредна победа на ЕвроВолей 2026, с което се класира за следващата фаза на турнира. Играчите на Иржи Новак биха безпроблемно Словакия с 3:0 (25:21, 25:14, 25:20) в третия си двубой от Група А на шампионата, игран снощи пред едва около 500 зрители в зала "Пала Панини" в Модена (Италия).

Така чехите са втори във временното класиране в групата с 3 победи от 3 мача и 8 точки, като вече са сигурни за 1/8-финалите на първенството. От друга страна Словакия допусна трета поредна загуба и е без спечелена точка до момента, като най-вероятно ще отпадне.

Днес (15 септември) Чехия ще излезе срещу домакините от Италия от 22,05 часа българско време в директен спор за първото място. Следващата среща за Словакия пък е срещу Швеция утре (16 септември) от 17,00 часа.

Най-резултатен за Чехия стана Патрик Индра с 18 точки (1 блок, 1 ас и 84% ефективност в атака - +14), а Лукаш Вашина се отчете с 13 точки (1 ас, 80% ефективност в атака и 59% позитивно посрещане - +11) за победата.

За тима на Словакият единственият, който се представи на ниво, бе Ерик Гулак с 13 точки (65% ефективност в атака - +7).

Снимки: CEV.EU

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