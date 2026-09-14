Денис Бърдаров: Феновете много ни помогнаха

Денислав Бърдаров заяви след победата с 3:1 над Израел на Европейското първенство в София, че феновете в „Арена София“ са помогнали изключително много на „лъвовете“, които не започнаха по най-добрия начин срещата. Той обърна внимание на дискусионния момент в края на втората част, който зареди публиката и нейният рев помогна на родните волейболисти да обърнат срещата.

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„Със сигурност не мога да кажа, че феновете не ни помогнаха. Те много помогнаха, особено когато стана тази ситуация. След това Мони ми вдигна топката на мен, успях да я направя и съответно това също ме зареди“, каза Бърдаров.

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Снимки: Борислав Цветанов