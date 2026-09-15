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Германия с 4-а поредна победа на Европейското

  • 15 сеп 2026 | 12:59
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Германия с 4-а поредна победа на Европейското

Националният отбор на Германия постигна 4-а поредна победа на ЕвроВолей 2026 за мъже. Възпитаниците на Масимо Боти дадоха гейм, но успяха да играят Швейцария с 3:1 (25:19, 25:17, 22:25, 25:21) в 4-ата си среща от Група D на турнира, играна снощи пред 400 зрители в зала "БиТи Арена" в Клуж-Напока (Румъния).

Така Бундестимът е еднолично начело във временното класиране в групата с 4 победи от 4 мача и 11 точки, с което си подпечата продължаването в следващата елиминационна фаза на първенството. Швейцария пък вече е сигурен отпадащ от шампионата, след като е без победа и без спечелена точка до момента.

Днес (15 септември) първо швейцарците ще излязат срещу Латвия, а след това Германия ще играе с олимпийския шампион Франция в директна битка за първото място. Двубоите са съответно от 17,00 и 20,00 часа българско време.

Над всички за Германия бе Тобиас Бранд със страхотните 25 точки (4 аса, 60% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - +22), а Ерик Рьорс приключи със 17 точки (2 блока, 3 аса и 46% ефективност в атака - +12) за победата.

За Швейцария Етиен Шалх реализира 22 точки (52% ефективност в атака - +17), а Ларс Миге завърши с 11 точки.

Снимки: CEV.EU

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