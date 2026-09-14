Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България няма право на грешка срещу Португалия - на живо с очакванията и мненията преди двубоя
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България срещу Израел на ЕвроВолей 2026 в София

България срещу Израел на ЕвроВолей 2026 в София

  • 14 сеп 2026 | 18:01
  • 1656
  • 1

Волейболистите от националния отбор на България излизат днес за четвъртия си мач на ЕвроВолей 2026, на което страната ни е съдомакин. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще играят срещу Израел в среща от Група В на турнира в зала "Арена София".

Преди България – Израел, гледайте студиото на Sportal.bg
Преди България – Израел, гледайте студиото на Sportal.bg

Двубоят е тази вечер от 19,00 часа.

България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София
България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София

След двете страхотни победи над Северна Македония и Португалия с по 3:0, "лъвовете" допуснаха тежка загуба от Украйна с 1:3 гейма в събота вечер.

Израел със страхотен обрат срещу Португалия преди мача с България
Израел със страхотен обрат срещу Португалия преди мача с България

От друга страна Израел стартира със загуби от Украйна с 1:3 и настоящия шампион Полша с 0:3, но вчера надделя излючително драматично над Португалия с 3:2, с което запази шансове за продължаване напред.

България трябва да търси задължителна победа, за да продължи да се бори за по-предно място в класирането и съответно по-лек поток в елиминациите.

За последно двата тима са играли в квалификациите за ЕвроВолей 2021, където България записва две победи с по 3:0 гейма.

БЪЛГАРИЯ - ИЗРАЕЛ 0:0 (0:0)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Денислав Бърдаров, Алекс Грозданов, Илия Петков - Жасмин Величков-либеро

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

ИЗРАЕЛ: Ноам Ариел, Марк Рура, Шай Либерман, Илай Хавер, Вячеслав Батчкала, Никита Марон - Омри Ройтман-либеро

Старши треньор: ИТАМАР ЩАЙН.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Мони Николов: Уверени сме в нашите възможности на Евроволей 2026

Мони Николов: Уверени сме в нашите възможности на Евроволей 2026

  • 14 сеп 2026 | 14:51
  • 4369
  • 6
България излиза за задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026 в София

България излиза за задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026 в София

  • 14 сеп 2026 | 07:01
  • 16638
  • 30
Италия се справи със Словакия за 3-та поредна победа на ЕвроВолей 2026

Италия се справи със Словакия за 3-та поредна победа на ЕвроВолей 2026

  • 14 сеп 2026 | 01:24
  • 2111
  • 0
Достойно представяне на момчетата на Левски до 18 години на престижен турнир в Полша

Достойно представяне на момчетата на Левски до 18 години на престижен турнир в Полша

  • 13 сеп 2026 | 23:20
  • 1720
  • 0
Водач в бурята: Несломимата страст на Раул Лосано на 70

Водач в бурята: Несломимата страст на Раул Лосано на 70

  • 13 сеп 2026 | 23:14
  • 1584
  • 0
Франция даде гейм, но продължава напред на Европейското

Франция даде гейм, но продължава напред на Европейското

  • 13 сеп 2026 | 22:39
  • 1968
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Куп новини в Левски! Атанас Бостанджиев обяви грандиозни цели пред отбора

Куп новини в Левски! Атанас Бостанджиев обяви грандиозни цели пред отбора

  • 14 сеп 2026 | 17:49
  • 38348
  • 159
Левски с най-модерния стадион в Югоизточна Европа, ясен е новият капацитет и кога започва строителството (снимки)

Левски с най-модерния стадион в Югоизточна Европа, ясен е новият капацитет и кога започва строителството (снимки)

  • 14 сеп 2026 | 17:15
  • 27615
  • 126
ЦСКА успя в обжалването - БФС намали с два мача наказанието на Ебонг

ЦСКА успя в обжалването - БФС намали с два мача наказанието на Ебонг

  • 14 сеп 2026 | 18:35
  • 1838
  • 4
Левски увеличи драстично бюджета, настигна по пари Лудогорец и ЦСКА (Бостанджиев обяви сумите)

Левски увеличи драстично бюджета, настигна по пари Лудогорец и ЦСКА (Бостанджиев обяви сумите)

  • 14 сеп 2026 | 17:43
  • 8217
  • 13
Сираков: Левски го чакат много хубави дни

Сираков: Левски го чакат много хубави дни

  • 14 сеп 2026 | 17:15
  • 8339
  • 9