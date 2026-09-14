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Аспарух Аспарухов: Всички тези хора в залата обърнаха мача

  • 14 сеп 2026 | 21:46
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Аспарух Аспарухов отдаде заслуженото на хилядите фенове по трибуните на „Арена София“, които са помогнали на националния отбор на България да излезе от трудния момента в края на втория гейм и да стигне до обрата срещу Израел на Евроволей в София.

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„Всички тези хора, които бяха в залата, ни вдигнаха, защото очевидно бяхме изпаднали в много трудна ситуация след онази топка, защото точно идваше малко енергия и по-добра игра и изведнъж пак надолу тръгват нещата. Просто, както казах преди малко, много съм благодарен на всички хора, които ни подкрепиха, защото те ни дадоха сила да се справим с тежестта и да спечелим“, отговори Аспарухов на въпроса какво е обърнало мача.

Снимки: CEV.eu

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