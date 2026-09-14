Симеон Николов: Днес залата беше най-шумна от началото на Европейското

Разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов говори пред Sportal.bg след победата с 3:1 срещу Израел на Европейското първенство. „Лъвовете“ започнаха трудно и загубиха първата част, след което стигнаха до пълен обрат, а по-малкият от братята Николови посочи едно ситуация от края на втория гейм, която е събудила отбора не терена.

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„Беше добре. Имаше интересна ситуация, която ни помогна и ни жегна. Осъзнахме какво се случва, че мачът си минава и ние чакаме те да се бият сами, което не се случва. Научихме си урока, когато играем с по-слаби отбори. Мисля, че залата беше най-шумна от началото на Европейското. Надявам се срещу Полша да има подобна емоция, която да е позитивна, а не заради грешка на съдията“, заяви родният разпределите.

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Снимки: Борислав Цветанов