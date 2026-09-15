Румъния с важна победа над Турция на ЕвроВолей 2026

Един от съдомакините на ЕвроВолей 2026 за мъже - Румъния, записа много важна втора победа на турнира. Северните ни съседи се наложиха над Турция с 3:1 (25:19, 25:21, 20:25, 25:18) в 4-ия си мач от Група D на шампионата, игран снощи пред близо 4000 зрители в зала "БиТи Арена" в Клуж-Напока.

По този начин румънците са трети във временното класиране в групата с 2 победи, 2 загуби и 7 точки, с което почти сигурно ще продължат напред към 1/8-финалите. Турция пък с 1 победа, 3 загуби и 3 точки, но същоо запазва шансове да играе в следващата фаза на първенството.

Днес (15 септември) и двата тима почиват, а последните им срещи от групата са утре (16 септември). Първо турците ще играят с Латвия в пряк сблъсък за 1/8-финалите, а след това Румъния ще излезе срещу олимпийския шампион Франция. Двубоите са съответно от 17,00 и 20,00 часа българско време.

Над всички за Румъния бе Александру Раца с 22 точки (1 ас и 75% ефективност в атака - +19), а Даниел Кицигой реализира още 16 точки (2 аса, 56% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +6) за успеха.

За турския тим Гьокчен Юксел завърши със 17 точки (2 блока, 60% ефективност в атака и 13% позитивно посрещане - +12), а Ефе Байрам приключи с 14 точки (1 ас, 59% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане - +5), но и това не беше достатъчно за победа.

Снимки: CEV.EU

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