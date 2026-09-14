Любо Ганев: Беше важно да запалим феновете

Президентът на БФВ Любомир Ганев заяви, че ситуацията с жълтия картон на Александър Николов във втория гейм е обърнал развоя на мача между България и Израел. Световните вицешампиони изоставаха с 0:1, но след това постигнаха успех с 3:1 преди последния си двубой от груповата фаза на ЕвроВолей 2026 срещу Полша в сряда.
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"Започнахме мача малко лежерно. Във втория гейм показахме, че можем да се борим. Беше важно да запалим феновете, дано те са успели да се насладят максимално. Мачът за нас започна в 20:00 часа, не в 19:00. Топката е кръгла и никога не се знае къде ще отиде. В края на втория гейм това трябваше да се случи. Не можеше да оставим играта да продължи по този начин. Сега се готвим за Полша. Всеки един мач е труден и мотивацията е доста различна. Трябва да играем концентрирано и да си извървим нашия път. Задължени сме да извличаме поука. Да полуфиналите трябва да бием един силен отбор, няма значение дали е Полша или Франция. Трябва да бием някой силен отбор на четвъртфиналите, за да играем финална четворка. Христо Стоичков не пропуска възможност да гледа волейбол. Това е надъхващо и емоционално за момчетата. Радостно е той да вика с отбора в залата", коментира Ганев.
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Снимки: CEV.EUДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google