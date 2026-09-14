Славия победи Черно море с 4:1 при U17

Славия постигна убедителна победа с 4:1 над Черно море в среща от петия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Двубоят се игра на помощното изкуствено игрище на „белите“ в София.

Домакините поведоха още в седмата минута с попадение на Владимир Речев и се оттеглиха на почивката при аванс от 1:0.

В 57-ата минута Ангел Мишев удвои преднината на Славия. Черно море отговори чрез Александър Мартинов, който намали на 2:1 в 63-тата минута. Само две минути по-късно обаче Велислав Иванов възстанови аванса от два гола на столичани.

В 67-ата минута Красимир Николов от Славия получи директен червен картон. Въпреки че останаха с човек по-малко, „белите“ отбелязаха още веднъж – Кирил Янков се разписа в 85-ата минута и оформи крайното 4:1.

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