Национал надви Септември в голово шоу със седем попадения

Национал победи Септември с 4:3 в изключително резултатен двубой от петия кръг на Елитната група до 17 години. Всичките седем попадения паднаха след почивката, а с успеха Национал продължава без загуба от началото на сезона.

Двубоят започна по-добре за Национал, който още в първите минути създаде няколко добри възможности пред противниковата врата, но не успя да ги реализира. До почивката така и не се стигна до попадение и двата отбора се оттеглиха при 0:0.

След подновяването на играта Национал продължи да бъде по-активният тим и в 52-ата минута Иван Милушев даде аванс на гостите.

В 61-ата минута Виктор Савов удвои преднината на Национал, а само минута по-късно Александър Станчев нанесе трети удар по Септември и направи резултата 0:3.

Домакините обаче реагираха и в 65-ата минута Александър Динов намали на 1:3 след разбъркване от корнер.

В 76-ата минута Национал отново възстанови аванса си от три попадения. Марти Цветанов се разписа за 1:4 и изглеждаше, че до голяма степен решава изхода от срещата.

Септември обаче не се предаде и направи финалните минути изключително драматични. В 82-ата минута Георги Цепов намали на 2:4, а в добавеното време Теодор Дочев вкара за 3:4.

За повече обаче нямаше време и Национал удържа аванса си, за да стигне до драматичната победа с 4:3 и да продължи без поражение в Елитната група до 17 години.

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