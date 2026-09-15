Спартак Пловдив изненада близо 1000 първокласници за първия учебен ден

Близо 1000 първокласници от район „Южен“ в Пловдив посрещнаха началото на новата учебна година със среща с футболистите на ПФК Спартак Пловдив 1947. Старши треньорът Кириакос Георгиу, капитанът Владимир Айтов и играчи от първия отбор посетиха училищата в района, където се включиха в празничния първи учебен ден.

Във всяко от училищата представителите на клуба поздравиха децата, родителите и учителите. Футболистите отправиха пожелания към първокласниците и говориха с тях за спорта, ученето, дисциплината и мечтите. Инициативата беше подкрепена и от директорите на училищата, които посрещнаха отбора като част от празничната програма.

Всеки първокласник получи тетрадка и химикалка с емблемата на Спартак, а училищата получиха футболни топки и тренировъчни потници. Играчите разговаряха с децата и родителите, снимаха се с учениците и отговаряха на въпросите им, като ги насърчиха наред с ученето да спортуват и да бъдат активни.

С посещенията беше поставено началото на инициативата „На добър час, малки гладиаторчета!“, която клубът планира да превърне в традиция и да развива заедно с училищата и детските градини в район „Южен“. Още в първия ден на кампанията футболистите отправиха покана към всички ученици от района да посещават безплатно домакинските мачове на Спартак заедно със своите родители.

Инициативата е част и от по-голямата подготовка за 2027 г., когато Спартак Пловдив ще отбележи 80 години от създаването си. По случай юбилея клубът ще организира през май футболен турнир с участието на всички училища и детски градини в район „Южен“, който ще обхване различни възрастови групи.

Подготовката започва още с настоящата кампания. По време на посещенията училищата получиха и първата покана да сформират свои отбори за участие в надпреварата. Турнирът ще бъде реализиран с подкрепата на Район „Южен“ – Община Пловдив и кмета Атанас Кунчев и ще бъде сред основните инициативи, посветени на 80-годишнината на клуба.

Кампанията продължава и на 16 септември, когато футболисти и треньори ще посетят детските градини в район „Южен“. За най-малките клубът е подготвил футболни топки и джаги за игра.

След първия звънец в училищата идва ред Спартак да пожелае „На добър час!“ и на най-малките гладиаторчета.

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