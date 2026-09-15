Босът на Пирин иска да даде акциите без финансови претенции, но не му позволяват

Официалната фейсбук страница на Пирин (Благоевград) публикува информация относно собствеността на "орлетата". В нея четем, че настоящият собственик Георги Калпакчиев е готов да даде акциите без финансови претенции, но постоянно бива блокиран с правни процедури.

"Георги Калпакчиев: "Давам акциите, без финансови претенции"

Георги Калпакчиев е готов да даде акциите, но процесът постоянно бива спиран и блокиран с документи. Вместо нещата да бъдат решени по нормален и прозрачен начин, отново се появяват пречки и административни хватки.

Когато човек има желание да предаде акциите, а срещу него се поставят документи и формални препятствия, въпросът е защо и в чий интерес се прави това?

Истината трябва да излезе наяве, а не да бъде прикривана зад документи и процедури", пишат благоевградчани.

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