Босът на Пирин иска да даде акциите без финансови претенции, но не му позволяват

Официалната фейсбук страница на Пирин (Благоевград) публикува информация относно собствеността на "орлетата". В нея четем, че настоящият собственик Георги Калпакчиев е готов да даде акциите без финансови претенции, но постоянно бива блокиран с правни процедури.
"Георги Калпакчиев: "Давам акциите, без финансови претенции"
Георги Калпакчиев е готов да даде акциите, но процесът постоянно бива спиран и блокиран с документи. Вместо нещата да бъдат решени по нормален и прозрачен начин, отново се появяват пречки и административни хватки.
Когато човек има желание да предаде акциите, а срещу него се поставят документи и формални препятствия, въпросът е защо и в чий интерес се прави това?
Истината трябва да излезе наяве, а не да бъде прикривана зад документи и процедури", пишат благоевградчани.