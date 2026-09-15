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  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Благоевград)
  3. Босът на Пирин иска да даде акциите без финансови претенции, но не му позволяват

Босът на Пирин иска да даде акциите без финансови претенции, но не му позволяват

  • 15 сеп 2026 | 13:44
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Официалната фейсбук страница на Пирин (Благоевград) публикува информация относно собствеността на "орлетата". В нея четем, че настоящият собственик Георги Калпакчиев е готов да даде акциите без финансови претенции, но постоянно бива блокиран с правни процедури.

"Георги Калпакчиев: "Давам акциите, без финансови претенции"

Георги Калпакчиев е готов да даде акциите, но процесът постоянно бива спиран и блокиран с документи. Вместо нещата да бъдат решени по нормален и прозрачен начин, отново се появяват пречки и административни хватки.

Когато човек има желание да предаде акциите, а срещу него се поставят документи и формални препятствия, въпросът е защо и в чий интерес се прави това?

Истината трябва да излезе наяве, а не да бъде прикривана зад документи и процедури", пишат благоевградчани.

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