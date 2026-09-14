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  3. Етър U17 обърна Хебър U17 след почивката и спечели с 3:1

Етър U17 обърна Хебър U17 след почивката и спечели с 3:1

  • 14 сеп 2026 | 17:45
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Етър U17 обърна Хебър U17 след почивката и спечели с 3:1

Етър постигна обрат и победи Хебър с 3:1 в среща от петия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Двубоят се игра на изкуствения терен „Трифон Иванов“ във Велико Търново.

Гостите откриха резултата в 30-ата минута чрез Георги Бесалев и се оттеглиха на почивката с аванс от един гол.

Етър изравни в 56-ата минута с попадение на Виктор Иванов. В заключителните минути домакините стигнаха до пълен обрат. Емир Мехмедов направи резултата 2:1 в 81-вата минута, а в добавеното време Денис Велиев оформи крайното 3:1.

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