Нефтохимик измъкна драматична победа над Академик с гол в 89-ата минута

Нефтохимик постигна драматична победа с 3:2 при гостуването си на Академик (Пловдив) в двубой от петия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата се игра на изкуствения терен на „Арена Айсберг“ в Пловдив.

Гостите поведоха в 24-тата минута чрез Димитър Генчев, но Виктор Танчев изравни за Академик в 31-вата. Така почивката дойде при резултат 1:1.

Нефтохимик отново излезе напред в 48-ата минута, когато точен бе Максим Киряков. Домакините обаче не се предадоха и в 83-тата минута Виктор Танчев отбеляза втория си гол за 2:2.

Решаващият момент настъпи в 89-ата минута. Мехмед Мехмед се разписа за Нефтохимик и донесе победата на бургазлии с 3:2.

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