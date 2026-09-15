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Футбол и минифутбол в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

  • 15 сеп 2026 | 15:43
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Футбол и минифутбол в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

Футбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.

15-сеп-2026   20.15   МФК Керелски - Зелен Свят (минифутбол)

15-сеп-2026   21.15   Младежите - ФК Класиците (минифутбол)

15-сеп-2026   19.15   МФК Надежда - МФК Прогрес (минифутбол)

15-сеп-2026   20.15   Инфинит Енерджи - Орлите (минифутбол)

15-сеп-2026   21.15   ФК Рио - Тихо ми пази (минифутбол)

16-сеп-2026   10.00   ЦСКА (София) U14 - Левски (София) U14 (футбол)

16-сеп-2026   17.00   Загорец (Нова Загора) - Розова долина (Казанлък)

(футбол)

16-сеп-2026   20.15   АФК Дианабад - Пи Ви Джи (минифутбол)

16-сеп-2026   21.15   Малки Страсти - Войводите (минифутбол)

17-сеп-2026   20.15   Полигран - Амиго Северозапад (минифутбол)

17-сеп-2026   21.15   ФК Локорско - МФК Булгари (минифутбол)

19-сеп-2026   09.00   ЦСКА (София) U14 - Славия 1913 (София) U14

(футбол)

19-сеп-2026   11.30   НСА (София) - Етър ВТ (Велико Търново) (футбол)

19-сеп-2026   16.00   ОФК София 1992 (София) - Лудогорец 1945 (Разград)

(футбол)

19-сеп-2026   17.00   Марица (Милево) - Крумовград (Крумовград) (футбол)

20-сеп-2026   09.30   ЦСКА W-U16 - Барроко W-U16 (футбол)

20-сеп-2026   17.00   Ботев II (Пловдив) - Созопол (Созопол) (футбол)

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