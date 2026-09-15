Футбол и минифутбол в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

Футбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.
15-сеп-2026 20.15 МФК Керелски - Зелен Свят (минифутбол)
15-сеп-2026 21.15 Младежите - ФК Класиците (минифутбол)
15-сеп-2026 19.15 МФК Надежда - МФК Прогрес (минифутбол)
15-сеп-2026 20.15 Инфинит Енерджи - Орлите (минифутбол)
15-сеп-2026 21.15 ФК Рио - Тихо ми пази (минифутбол)
16-сеп-2026 10.00 ЦСКА (София) U14 - Левски (София) U14 (футбол)
16-сеп-2026 17.00 Загорец (Нова Загора) - Розова долина (Казанлък)
(футбол)
16-сеп-2026 20.15 АФК Дианабад - Пи Ви Джи (минифутбол)
16-сеп-2026 21.15 Малки Страсти - Войводите (минифутбол)
17-сеп-2026 20.15 Полигран - Амиго Северозапад (минифутбол)
17-сеп-2026 21.15 ФК Локорско - МФК Булгари (минифутбол)
19-сеп-2026 09.00 ЦСКА (София) U14 - Славия 1913 (София) U14
(футбол)
19-сеп-2026 11.30 НСА (София) - Етър ВТ (Велико Търново) (футбол)
19-сеп-2026 16.00 ОФК София 1992 (София) - Лудогорец 1945 (Разград)
(футбол)
19-сеп-2026 17.00 Марица (Милево) - Крумовград (Крумовград) (футбол)
20-сеп-2026 09.30 ЦСКА W-U16 - Барроко W-U16 (футбол)
20-сеп-2026 17.00 Ботев II (Пловдив) - Созопол (Созопол) (футбол)Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google