Локо (София) иска по 20 евро от феновете на ЦСКА

Билетите за предстоящото гостуване на ЦСКА на Локомотив (София) в отложен мач от от 6-ия кръг на Първа професионална лига са в продажба. Срещата ще се играе на 16 септември (сряда) от 19:00 ч. на ст. „Локомотив“ в кв. „Надежда“.

Пропуските за „армейските“ привърженици се продават онлайн на цена от 20 евро. Домакините са отпуснали общо 1300 билета за гостуващия сектор.

В деня на двубоя след 17:00 ч. билети ще могат да бъдат закупени и физически на касата пред сектора, предназначен за фенове на ЦСКА.

Деца до 14-годишна възраст ще влизат безплатно на стадиона с придружител със съответната декларация. Безплатен е входът и за пенсионери.

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