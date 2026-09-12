Дембеле: Не ми пука за критиките, но и не се чувствам непобедим

Миналогодишният носител на “Златната топка” Усман Дембеле заяви, че “не му пука” за критиците, които смятат, че неговият индивидуален трофей не е заслужен. Той направи това в интервю за списание "Франс Футбол".

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“Не ми пука, че ме критикуват, това е част от играта. Винаги ще има критики във футбола. Още повече, ако спечелиш “Златната топка”. Спечелил си най-големия индивидуален трофей, всеки те следи под лупа. Това не ме притеснява, по-скоро ме кара да се смея. Трябва да си добър през цялото време. Бях най-добър в решаващите моменти и това е ясно. Това има тежест и е основният критерий. С физическите проблеми в началото на сезона, треньорът успя да ме запази за най-важните мачове и моменти", заяви нападателят на Пари Сен Жермен.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Ousmane Dembélé on dealing with the pressure of being the BALLON D’OR winner:



“You cannot let your EGO take control of you. It’s something every player has to work on, especially when you’re the Ballon d’Or winner.”



“You have to stay yourself because it can CONSUME… pic.twitter.com/iz1IZihc4l — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 12, 2026

Френският национал също така увери, че не се е възгордял след получаването на най-престижната индивидуална награда във футбола. “Не можеш да позволиш на твоето его да те контролира. Това е нещо, върху което всеки играч трябва да работи, особено когато си носител на “Златната топка“ Трябва да останеш верен на себе си, защото то може да те погълне. Понякога трябва да бъдеш здраво стъпил на земята. Независимо какво се случи, искам да остана същият човек. Не искам да забравя откъде идвам или че моите съотборници ми помогнаха да достигна това ниво. Дали се чувствам непобедим? Не, абсолютно не“, добави Дембеле.

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Снимки: Gettyimages