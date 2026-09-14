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Бранители поведоха Комо към трета поредна победа

  • 14 сеп 2026 | 21:41
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Бранители поведоха Комо към трета поредна победа

Комо продължи със силното си представяне и спечели с 2:1 срещу Парма в мач от 4-тия кръг на Серия А. Победата за тима на Сеск Фабрегас дойде след попадения на бранителите Хакобо Рамон (27‘) и бразилеца Кайки (83‘), а гостите върнаха един гол в последните секунди, но силите им стигнаха само за това.

Така Комо записа трета поредна победа в Серия А и излезе на временното 2-ро място, като със сигурност ще е минимум в топ 3 след края на този кръг - в зависимост от това дали Интер спечели своята среща. При Парма положението е доста по-различно, като тимът остава само с една спечелена точка дотук и непосредствено над опасната зона.

Срещата започна с по-добра игра на Комо и „езерняците“ оползотвориха това в 23-ата минута. Тогава след корнер последва центриране на Нико Пас, а защитатaта и вратарят на Парма не реагираха добре. От това се възползва бранителят на домакините Хакобо Рамон, който отблизо откри – 1:0 за Комо. „Дуковете“ пък имаха добър шанс да изравнят в края на първата част, но удар с глава на Симоне Лонтани от наказателното поле мина над вратата на бившия страж на Челси Роберт Санчес.

Парма пак имаше добра възможност в 67-ата минута, но вратарят на Комо отрази опасен изстрел на резервата Хосе Ромеро. В крайна сметка „езерняците“ удвоиха аванса си в 83-ата минута. Тогава Самуеле Ричи центрира отдясно, а стражът на Парма пак не се намеси добре. Последва разбъркване и спасен удар на Анастасиос Дувикас, но при добавката левият бек и ново попълнение от Крузейро Кайки бе точен – 2:0 за Комо. Все пак Парма успя да върне едно попадение в последните секунди на срещата, когато след добра комбинация между двете резерви Понтус Алмквист и Ромеро последният прати топката в мрежата на Санчес за 2:1. За повече обаче нямаше време.

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Снимки: Imago

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