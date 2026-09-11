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Фабио Капело посочи любимия си отбор за гледане в момента

  • 11 сеп 2026 | 13:59
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Бившият наставник на Милан Фабио Капело е впечатлен от представянето на Комо, който в дебютния си мач в Шампионската лига постигна разгромна победа с 4:1 над РБ Лайпциг.

Комо са радост за окото. Те са отборът, който най-много ми харесва да гледам. Харесват ми, защото играят атакуващо, всички полагат усилия и всички тичат”, заяви именитият специалист пред “Скай Спорт”.

Както обикновено, след края на срещата наставникът Сеск Фабрегас събра играчите си в кръг на терена, за да отпразнуват победата, но това беше единственият аспект, който Капело не одобри напълно: „Не разбирам защо Фабрегас прави този кръг в средата на терена след всеки мач“, каза той.

Изкуството да харчиш разумно или просто Комо на Сеск Фабрегас
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„Не мисля, че излагането на тези неща публично е най-добрият подход. За мен това изглежда просто като шоу и нищо повече. Това са неща, които принадлежат на съблекалнята, но в днешно време е модерно да се прави така. Аз съм старомоден“, отбеляза още той с усмивка.

В същото време Капело специално отличи Асане Диао, който отбеляза третия гол в двубоя: “Той ми напомня за Рафаел Леао, въпреки че на техническо ниво го смятам за по-добър от бившия играч на Милан“.

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