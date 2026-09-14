Отборът на Стаматов си припомни какво е победа

Торпедо (Кутаиси) прекъсна серията си от 4 мача без победа в грузинското първенство. Отборът на Матео Стаматов надви с 3:2 Самгурали и заема 6-о място в класирането след 26-ия кръг.

Стаматов беше титуляр и остана на терена до 66-ата минута, когато отстъпи мястото си на Цотне Надарая.

Гостите поведоха с гол на Иракли Сирадзе в 4-тата минута, но в средата на първата част Торпедо направи пълен обрат с попадения на Гиорги Арабидзе и Комнен Андрич. Нодар Ломинадзе направи резултата 3:1, а Омар Патаркацишвили върна един гол за Самгурали в добавеното време.

Начело в класирането е Рустави с 46 точки, пред Динамо (Батуми) на Иван Турицов с 44 и Динамо (Тбилиси) с 42.

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