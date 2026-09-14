В РБ Лайпциг не са оптимисти за контузия на национал

Новият селекционер на Германия Юрген Клоп среща трудности още преди да обяви състава за предстоящите мачове от турнира Лига на нациите срещу Нидерландия, Гърция и Сърбия.

Халфът на РБ Лайпциг Асан Уедраого може да пропусне първото изпитание на Клоп начело на държавния тим.

20-годишният полузащитник е получил нова контузия в рамото при убедителната победа на отбора от Лайпциг на Хамбургер ШФ с 5:0 в неделя в Бундеслигата. Уедраого започна мача като титуляр, но трябваше да напусне игра в 35-ата минута след сблъсък с Алберт Грьонбек.

Клоп трябва да обяви първите си избраници в четвъртък, а в РБ Лайпциг се опасяват за сериозността на травмата, тъй като съществува вероятност проблемът да е свързан със същата контузия, която извади Асан Уедраого от игра през август.

„Мисля, че става въпрос за същата травма. Ситуацията не изглежда обнадеждаваща. Той е невероятен талант както за Германия, така и за нашия клуб“, каза след двубоя с Хамбургер ШФ треньора Мартин Демикелис.

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Снимки: Imago