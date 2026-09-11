Комо продължава приказката си и разби РБ Лайпциг за историческа първа победа в ШЛ

Приказката на Комо и Францеск Фабрегас продължава с пълна сила! Днес италианците записаха историческа първа победа в Шампионската лига, след като още в дебюта си в турнира разбиха с 4:1 РБ Лайпциг в първи мач за двата отбора от основната фаза. Комо бе много ефективен пред гола и не остави никакви шансове на съперника си, а чудесен мач за "езерняците" изиграха младите им звезди Мартин Батурина и Нико Пас. Първият се отчете с така важното първо попадение, както и с асистенция, а аржентинецът на свой ред даде два голови паса.

4 - Il Como è soltanto la seconda squadra italiana a realizzare più di tre gol all'esordio in Coppa dei Campioni/Champions League, dopo la Sampdoria (5-0 contro il Rosenborg nel settembre 1991). Sogno. pic.twitter.com/vZcUh23KuV — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 10, 2026

Комо вкара историческия си първи гол в турнира още в 15-ата минута. Тогава след добра атака на италианците Ридле Баку не успя да избие добре топката в наказателното поле. Тя бе овладяна от хърватина Мартин Батурина, който излъга двама бранители на РБ Лайпциг и я прати в мрежата на германците – 1:0. Веднага след това „червените бикове“ можеха да изравнят, но Жан Бюте спаси опасния удар на Антонио Нуса. После РБ Лайпциг пропусна още два шанса за гол след пропуски на Андрия Максимович и новото попълнение Марк Гиу.

Тези неточности в завършващия удар бяха наказани жестоко от Комо, който удвои аванса си в 38-ата минута. Голмайсторът Батурина този път се отличи с асистенция, след като изведе чудесно гръцкия голмайстор Анастасиос Дувикас, който напредна и простреля стража на гостите Маартен Вандервоорд – 2:0 за Комо.

What a way to start our @ChampionsLeague journey ⚪️🔵 pic.twitter.com/TwbWGGBiB5 — Como1907 (@Como_1907) September 10, 2026

Интригата в срещата окончателно приключи в 54-ата минута, когато Нико Пас изведе младия сенегалец Асане Диао, който със силен удар пра топката отново в мрежата на германците – 3:0. Само четири минути по-късно Максимович все пак върна едно попадение за РБ Лайпциг, като вкара с много красив далечен изстрел за 3:1.

Вместо това обаче германците инкасираха още едно един гол. Крайното 4:1 бе оформено от резервата Максимо Пероне, а Нико Пас се отчете с втора асистенция в двубоя.

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Снимки: Gettyimages