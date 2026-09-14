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Ерик Гарсия: Чувствам се конфортно като краен бранител

  • 14 сеп 2026 | 18:52
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Ерик Гарсия бе един от играчите на Барселона, които бяха част от тима на Испания, станал световен шампион през лятото. Бранителят се установи като титуляр на десния бек за каталунците, измествайки Жул Кунде.

Защитникът говори за работата си с Ханзи Флик: "Първата година не играх много, но той ми даде увереност. Винаги съм играл като централен защитник, но се чувствам конфортно като краен бранител благодарение на годината, която прекарах под наем в Жирона. Харесва ми. Казах на Флик един ден да ме пусне в атака".

Ерик коментира номинации за "Златната топка": "Според мен Ламин трябва да я спечели. Фактът, че Педри и Рафиня не са сред номинираните, е невероятен".

Той не крие, че Шампионската лига е голяма цел, тъй като убягва на Барселона последните години: "Две години бяхме близо, но малките детайли решават нещата. Ние имаме завършен отбор на много високо ниво и Шампионската лига трябва да е цел".

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Снимки: Gettyimages

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