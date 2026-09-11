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Нико Пас обясни защо не се завърна в Реал Мадрид

  • 11 сеп 2026 | 10:10
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Аржентинският национал Нико Пас обясни решението си да откаже завръщане в Реал Мадрид и да остане в Комо и за този сезон. Атакуващият полузащитник даже беше откупен от италианския клуб срещу 60 млн. евро, но “кралете” имат опция да си го вземат обратно срещу 80 млн. след края на сезона.

“Сметнах, че тук в Комо ще израсна най-много. Мисля, че взех правилното решение и се радвам, че го направих“, заяви футболистът след снощния успех с 4:1 над РБ Лайпциг в Шампионската лига.

Полузащитникът коментира и самия мач: „Това беше историческа вечер. Изиграхме невероятен мач. Имахме огромно желание да играем в тази среща. Мисля, че подходихме по най-добрия начин. Много сме щастливи от представянето си“.

Легендата на италианския футбол Фабио Капело разговаря с играча след двубоя: „Изисквам много от теб и когато не се представяш изключително, не съм доволен. Тази вечер не се представи перфектно, можеш да дадеш още повече. Ти си моята мания“.

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