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Икарди все още е свободен агент: Парма се конкурира с Лацио и два гръцки клуба

  • 12 сеп 2026 | 03:28
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Икарди все още е свободен агент: Парма се конкурира с Лацио и два гръцки клуба

Летният трансферен прозорец затвори преди известно време в почти цяла Европа и голяма част от света, но много клубове продължават да търсят попълнения. Те се опитват да се възползват максимално от един специфичен пазар – този на свободните агенти, който сега предлага повече възможности от всякога. В списъка с изтъкнати имена все още фигурира Мауро Икарди, който е без договор след напускането на Галатасарай. Италиански клубове положиха сериозни усилия да го привлекат през лятото, но той все още не е решил къде ще продължи кариерата си. През последните часове на масата на неговия агент са се появили пет оферти, две от които са от Италия.

Икарди отдавна е една от основните цели на спортния директор на Лацио Анджело Фабиани. Въпреки това бившият централен нападател на Интер не е начело в списъка на треньора Дженаро Гатузо, който търси нападател с различни характеристики. На „Формело“ вече пристигна Андреа Пинамонти, а при нужда и Гудмундсон може да играе в центъра на атаката. Въпреки това възможността за привличане на толкова важен играч се харесва и на президента Лотито, който се стреми да намали напрежението от страна на феновете.

Според „Кориере дело Спорт“ обаче „бианкочелестите“ не са сами. Парма също обмисля възможността да привлече аржентинеца през последните часове. Заплатата му обаче ще изисква сериозни преговори, тъй като има голяма разлика между това, което клубът може да предложи, и изискванията на играча. Ръководството иска да осигури на треньора Карлос Куеста завършен голмайстор, който да подсили атаката.

Двата италиански клуба не са единствените кандидати. Решението на Чина Суарес да се премести със семейството си, включително с децата си от предишна връзка, в която и да е страна, избрана от Маурито, също е засилило интереса към бившия капитан на Интер.

В Гърция се оформят два варианта – ПАОК Солун и Олимпиакос проявяват сериозен интерес към подписа му. Съществува и възможност, която би го доближила отново до родината му и до дъщерите, които има с Уанда Нара. Бразилският Атлетико Минейро е отправил запитване през миналата седмица.

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Снимки: Gettyimages

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