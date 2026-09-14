Ираола хвърли повече светлина върху състава, на който ще заложи срещу Тотнъм

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола призна, че в утрешния сблъсък срещу Тотнъм ще даде шанс на повече играчи, които до момента не са се изявявали от началото на сезона. Причината за това е, че този сблъсък е третият мач на отбора в рамките на седем дни. Испанецът разкри, че на вратата със сигурност ще започне Гиорги Мамардашвили, а Джо Гомес, който получи контузия по време на предсезонната подготовка и още не е играл през кампанията, също ще получи минути.

🚨 Andoni Iraola confirms that Giorgi Mamardashvili will start tomorrow, while Joe Gomez is available but Liverpool will be cautious. pic.twitter.com/xke3omCQsb — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) September 14, 2026

“Не става въпрос за това да подреждаме по приоритет различните турнири. Те са различни. Сигурен съм, че ако попитате някого, той би предпочел да спечели мач от Шампионската лига или Висшата лига, но няма гаранция, че ако дадете почивка на играчите, ще спечелите следващия двубой. Ние искаме да побеждаваме и да играем добре и точно това ще се опитаме да направим утре.

Това е третият ни мач за седем дни, което е най-лошият сценарий. Нямахме късмет с програмата. След този двубой ще разполагаме с малко повече време преди срещата с Борнемут, а сигурно сте забелязали разликата в интервалите между мачовете с Ипсуич и Атлетико и между тези с Атлетико и Фулъм. Разликата е съществена. Трябва да свикнем с това. Можеш да пускаш едни и същи играчи във всеки мач, но проблемът е, че в даден момент те ще се почувстват наистина изтощени и рискът от контузии ще нарасне. Има футболисти, които играят на всеки три дни без никакви проблеми – те приемат натоварването и представянето им не се променя съществено. От друга страна, има играчи, при които рискът е по-голям, а формата им варира. Намираме се в ситуация, в която трябва да преценя кой е готов за игра и кой има нужда от почивка, така че нивото на представяне да не спадне. Имах определени идеи за някои от тях, но за други ситуацията е нова, тъй като досега не са играли толкова много мачове.

Много съм доволен от състава и високо ценя играчите, с които разполагаме. Когато печелим мачове, отборът изглежда фантастично, а когато не печелим – се появяват проблеми или какво ли още не. Утре ще видим играчи, които досега не сме виждали в игра, и с нетърпение очаквам да ги наблюдавам. Те могат да ни помогнат, а досега не са имали възможност за това.

Разбирам разочарованието от мача с Фулъм, тъй като и ние бяхме разочаровани. След два мача, в които направихме крачка напред, последва крачка назад. Това се случва във футбола. Трябва да приемем, че в този процес ще има възходи и спадове, но сме наясно накъде искаме да вървим – към играта, която показахме срещу Атлетико, и стила футбол, към който се стремим. Сега най-важното е да показваме постоянство в представянето си.

Дали ще сменя вратарите? Да. Алисон се е доказал и се представа много добре. Високо ценя качествата на Гиорги Мамардашвили Познавам го от времето, когато играеше в Испания. Опитахме се да го привлечем в Борнемут, преди да дойде тук – той е много добър вратар. Утре той ще започне мача като титуляр. Джо Гомес тренира с отбора и е на разположение за утрешния двубой. Въпросът е да преценим колко време може да играе”, заяви Ираола на днешната си пресконференция.

Испанецът коментира и състоянието на Конър Брадли, който все още се възстановява от дългосрочната си контузия.

“Той все още не е близо до тренировки с отбора. Тренира самостоятелно, но вече е започнал да работи с топката. Искаме да се върне възможно най-скоро. Предстои му още път и ще е нужно време”.

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Снимки: Imago