Шест месеца след "молбата" да не се вясва там: Златан пак е на базата на Милан

Златан Ибрахимович отново е в Миланело! Шведската легенда посети днешната тренировка на Милан и се очаква да бъде на „Сан Сиро“ в сряда за мача от Лига Европа срещу Бенфика.

Това е първо завръщане за Ибрахимович в тренировъчния център на Милан от повече от шест месеца. Старши съветникът на „РедБърд“ се появи в Карнаго за пръв път от доста време насам. Последното му присъствие там датира от заключителните месеци на престоя на Масимилиано Алегри, когато след скандал с треньора той беше „помолен“ да не се появява повече в базата.

Днес шведът наблюдава заниманието на тима, водено от новия наставник Рубен Аморим. Бившият нападател работи като анализатор за „Фокс Спортс“ по време на Световното първенство през лятото, но сътрудничеството му с „РедБърд“ и Гери Кардинале остава активно.

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