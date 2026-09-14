Флик с впечатляващо постижение за Барселона, задмина бързо Кройф, Луис Енрике и Ван Гаал

Отборът на Барселона при Ханзи Флик не спира да впечатлява под ръководството на германеца, а началото на този сезон е повече от обещаващо.

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"Мундо Депортиво" припомня още едно страхотно постижение на наставника на каталунците. Откакто той е начело на Барселона, отборът му е бил лидер в класирането на Ла Лига в цели 61 от общо 81 пъти, в които той е водил тима в първенството.

🟦🟥 Flick entra a ritmo de récord en un 'Top 5' histórico de técnicos azulgrana



✍️ @angelperezpx https://t.co/hsrIluPMet — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 14, 2026

С това постижение Флик бързо влезе в престижната класация на петте треньори с най-много седмици на върха в историята на клуба.

Само четирима други легендарни наставници в историята на Барселона изпреварват германеца: това са Пеп Гуардиола (87 пъти), Франк Рийкард (85), Ернесто Валверде (80) и Ринус Микелс (63). Впечатляващото е, че всички те са постигнали своите резултати за повече сезони начело на „блаугранас“ в сравнение с германския специалист.

🔝 Hansi Flick has entered the top 5 for #LaLiga matchdays at the top of the table as #FCBarcelona coach.



😮 It's taken him just over two seasons, while Pep Guardiola needed four. pic.twitter.com/uYH6SXIDFt — foot.mundo (@_footmundo) September 14, 2026

Така Флик изпреварва други легендарни треньори на Барселона. Сред тях са Йохан Кройф, който е бил лидер с каталунците в 59 кръга за цели осем сезона, и Луис ван Гаал – в 58 кръга за четири кампании. Луис Енрике пък е водил в 55 кръга през своите три сезона, а доскорошният в топ 5 по това постижение бе англичанинът Тери Венейбълс, който е бил лидер в 60 кръга по време на трите си сезона като треньор на „кулес“.

Германецът ги задминава за два пълни сезона и началото на третия, което дава представа за неудържимото темпо, което налага начело на Барса. Флик почти сигурно скоро ще изпревари и 4-тия в тази класация - Ринус Микелс, който 63 седмици е бил лидер с каталунците.

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Достигането до третото място ще бъде по-трудно, тъй като Ернесто Валверде е бил лидер в 80 кръга за три сезона, Франк Рийкард – в 85 за пет сезона, а първенецът в класацията, Пеп Гуардиола, е водил в 87 кръга по време на своите четири сезона.

Барселона на Ханзи Флик демонстрира смазваща форма от началото на сезона и се утвърди на върха в класирането още от първите кръгове.

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Снимки: Imago