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  3. Флик с впечатляващо постижение за Барселона, задмина бързо Кройф, Луис Енрике и Ван Гаал

Флик с впечатляващо постижение за Барселона, задмина бързо Кройф, Луис Енрике и Ван Гаал

  • 14 сеп 2026 | 14:53
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Отборът на Барселона при Ханзи Флик не спира да впечатлява под ръководството на германеца, а началото на този сезон е повече от обещаващо.

Барселона продължи с головете и победите, но показа слабост в защита
Барселона продължи с головете и победите, но показа слабост в защита

"Мундо Депортиво" припомня още едно страхотно постижение на наставника на каталунците. Откакто той е начело на Барселона, отборът му е бил лидер в класирането на Ла Лига в цели 61 от общо 81 пъти, в които той е водил тима в първенството.

С това постижение Флик бързо влезе в престижната класация на петте треньори с най-много седмици на върха в историята на клуба.

Само четирима други легендарни наставници в историята на Барселона изпреварват германеца: това са Пеп Гуардиола (87 пъти), Франк Рийкард (85), Ернесто Валверде (80) и Ринус Микелс (63). Впечатляващото е, че всички те са постигнали своите резултати за повече сезони начело на „блаугранас“ в сравнение с германския специалист.

Така Флик изпреварва други легендарни треньори на Барселона. Сред тях са Йохан Кройф, който е бил лидер с каталунците в 59 кръга за цели осем сезона, и Луис ван Гаал – в 58 кръга за четири кампании. Луис Енрике пък е водил в 55 кръга през своите три сезона, а доскорошният в топ 5 по това постижение бе англичанинът Тери Венейбълс, който е бил лидер в 60 кръга по време на трите си сезона като треньор на „кулес“.

Германецът ги задминава за два пълни сезона и началото на третия, което дава представа за неудържимото темпо, което налага начело на Барса. Флик почти сигурно скоро ще изпревари и 4-тия в тази класация - Ринус Микелс, който 63 седмици е бил лидер с каталунците.

Флик: Страдахме през второто полувреме, но съм доволен
Флик: Страдахме през второто полувреме, но съм доволен

Достигането до третото място ще бъде по-трудно, тъй като Ернесто Валверде е бил лидер в 80 кръга за три сезона, Франк Рийкард – в 85 за пет сезона, а първенецът в класацията, Пеп Гуардиола, е водил в 87 кръга по време на своите четири сезона.

Барселона на Ханзи Флик демонстрира смазваща форма от началото на сезона и се утвърди на върха в класирането още от първите кръгове.

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Снимки: Imago

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