Ван Дайк ще обсъжда бъдещето си в националния отбор с новия селекционер Чави

Капитанът на Нидерландия Вирджил ван Дайк ще проведе ключов разговор с новоназначения селекционер на тима Чави Ернандес, за да определи бъдещата си роля в състава. Централният защитник на Ливърпул е изразил твърдото си намерение да продължи да играе за страната си и да я поведе на Евро 2028.

Въпреки това, смяната на Роналд Куман с Чави начело на „лалетата“ постави под въпрос статута на 35-годишния ветеран. Според информация на „Ди Атлетик“ Ван Дайк е поел инициативата за среща, която се очаква да се състои в близките седмици. Двамата вече са имали кратък контакт по време на мача от Шампионската лига между Ливърпул и Атлетико Мадрид, който Чави изгледа на живо от трибуните на "Анфийлд".

Самият Ван Дайк, който навлиза в последната година от договора си с мърсисайдци, е уверен във възможностите си да допринесе за отбора.

„Чувствам, че все още мога да бъда полезен и важен за отбора“, коментира защитникът своите перспективи на международно ниво.

Той се надява, че визията му за бъдещето ще съвпадне с тази на испанския специалист. „Ако сме на едно мнение по този въпрос, пред нас предстоят две добри години до Евро 2028. А ако не – тогава ще видим“, допълни Ван Дайк, оставяйки отворена вратата за всякакво развитие.

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