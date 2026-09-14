Гатузо за свой играч: Нивото му е за Реал Мадрид, но и би профукал 100 милиона

Наставникът на Лацио Дженаро Гатузо е впечатлен от представянето на своя играч Нуно Тавареш, но използва любопитен пример, за да обясни какво му липсва, за да достигне следващото ниво в играта си.

„Нуно Тавареш има нивото да играе в Реал Мадрид“, започна коментара си треньорът пред DAZN.

“Ще дам един пример, който използвах преди няколко дни в разговор с приятели: ако родителите му починат и Нуни получи наследство от 100 милиона, всичко ще изчезне за пет години“.

„Този играч трябва да е в Реал Мадрид... Тавареш играе с десен крак, с ляв крак, има скорост... След мач му трябва време да се възстанови. Той е възпитано момче, но трябва да му се влезе в главата. Той е талантлив и много силен играч“, описа го наставникът.

Гатузо настоя, че „Нуно Тавареш спокойно можеше да е прекарал 10 години в Реал Мадрид заради качествата, които притежава“.

26-годишният Тавареш стана известен навремето в Бенфика (където проби в първия отбор през 2019 г.), а после Арсенал го привлече през 2021 г. за 10 милиона евро. Последваха обаче наеми на португалеца в Марсилия и Нотингам Форест.

Първоначално левият бек пристигна в Лацио под наем през лятото на 2024 г., като година по-късно италианският клуб активира опцията за откупуването му.

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