Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски представя новия управленски екип и проекта зa стадионa
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Гатузо за свой играч: Нивото му е за Реал Мадрид, но и би профукал 100 милиона

Гатузо за свой играч: Нивото му е за Реал Мадрид, но и би профукал 100 милиона

  • 14 сеп 2026 | 14:29
  • 795
  • 0

Наставникът на Лацио Дженаро Гатузо е впечатлен от представянето на своя играч Нуно Тавареш, но използва любопитен пример, за да обясни какво му липсва, за да достигне следващото ниво в играта си.

Нуно Тавареш има нивото да играе в Реал Мадрид“, започна коментара си треньорът пред DAZN.

“Ще дам един пример, който използвах преди няколко дни в разговор с приятели: ако родителите му починат и Нуни получи наследство от 100 милиона, всичко ще изчезне за пет години“.

„Този играч трябва да е в Реал Мадрид... Тавареш играе с десен крак, с ляв крак, има скорост... След мач му трябва време да се възстанови. Той е възпитано момче, но трябва да му се влезе в главата. Той е талантлив и много силен играч“, описа го наставникът.

Гатузо настоя, че „Нуно Тавареш спокойно можеше да е прекарал 10 години в Реал Мадрид заради качествата, които притежава“.

26-годишният Тавареш стана известен навремето в Бенфика (където проби в първия отбор през 2019 г.), а после Арсенал го привлече през 2021 г. за 10 милиона евро. Последваха обаче наеми на португалеца в Марсилия и Нотингам Форест.

Първоначално левият бек пристигна в Лацио под наем през лятото на 2024 г., като година по-късно италианският клуб активира опцията за откупуването му.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Мареска смята, че Бруно Фернандеш също е заслужавал червен картон

Мареска смята, че Бруно Фернандеш също е заслужавал червен картон

  • 14 сеп 2026 | 09:43
  • 4462
  • 10
Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Холанд е нередовен

Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Холанд е нередовен

  • 14 сеп 2026 | 07:55
  • 27462
  • 54
Лисандро Мартинес: Това бе огромна несправедливост

Лисандро Мартинес: Това бе огромна несправедливост

  • 14 сеп 2026 | 07:29
  • 2299
  • 1
Интер не мисли да намалява темпото

Интер не мисли да намалява темпото

  • 14 сеп 2026 | 07:04
  • 7006
  • 2
Ямал: Аз повече от Мбапе заслужавам "Златната топка"

Ямал: Аз повече от Мбапе заслужавам "Златната топка"

  • 14 сеп 2026 | 06:36
  • 9167
  • 32
Компани: Добре е, че побеждаваме и когато не сме на 100%

Компани: Добре е, че побеждаваме и когато не сме на 100%

  • 14 сеп 2026 | 04:56
  • 2365
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо! Левски представя новия управленски екип и проекта зa стадионa

Очаквайте на живо! Левски представя новия управленски екип и проекта зa стадионa

  • 14 сеп 2026 | 14:35
  • 9529
  • 45
Официално: Еду Гаспар влезе в ръководството на Левски - вижте всички промени

Официално: Еду Гаспар влезе в ръководството на Левски - вижте всички промени

  • 14 сеп 2026 | 14:51
  • 8606
  • 11
Тотална промяна в Левски: от шестима шефове само един оцеля

Тотална промяна в Левски: от шестима шефове само един оцеля

  • 14 сеп 2026 | 15:15
  • 6626
  • 7
Лудогорец поиска футболист, който наскоро подписа договор с откупна клауза от 100 млн. евро

Лудогорец поиска футболист, който наскоро подписа договор с откупна клауза от 100 млн. евро

  • 14 сеп 2026 | 12:45
  • 20483
  • 19
Официално: Двоен кръг за Никола Цолов в Баку, сезонът няма да завърши там

Официално: Двоен кръг за Никола Цолов в Баку, сезонът няма да завърши там

  • 14 сеп 2026 | 12:29
  • 12916
  • 12
Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Холанд е нередовен

Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Холанд е нередовен

  • 14 сеп 2026 | 07:55
  • 27462
  • 54