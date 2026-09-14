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Важен ден за Левски: Започна Общото събрание на акционерите, Сираков и Боримиров пристигнаха

  • 14 сеп 2026 | 09:18
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Важен ден за Левски: Започна Общото събрание на акционерите, Сираков и Боримиров пристигнаха

Общото събрание на акционерите на Левски започва тази сутрин в 09:30ч. На събитието в сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов" се очаква да бъдат обсъдени важни въпроси, свързани с бъдещето и развитието на клуба.

Представители на ръководството, акционери и други членове на „синьото“ семейство вече са на място. Същинската част на събранието започна в 10:00 часа. Дневният ред включва общо 20 точки, като последната е „Разни“. Решенията ще бъдат обявени след събитието на официална пресконференция.

Георги Костадинов, Галина Костова, Васил Колев и Константин Баждеков пристигнаха на "Герена". Участие в Общото събрание ще вземе и Манол Иванов.

Очаква се да бъде обсъдена темата за строежа на нов стадион и нова база на клуба.

Малко преди началото на Общото събрание пристигнаха Димитър Костадинов, Наско Сираков и Даниел Боримиров. В събитието участват представители на 97,16 процента от акциите.

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Снимки: Борислав Трошев

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