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Борислав Балджийски: Веласкес е изключителен специалист! Прави му чест, че защитава футболистите

  • 14 сеп 2026 | 09:24
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Юношата на Левски Борислав Балджийски гостува в студиото на Sportal.bg след нулевото равенство на „сините“ срещу Ботев (Враца) в двубой от деветия кръг на първенството.

20 Ботев (Враца) 0:0 Левски

Балджийски защити старши треньора на Левски Хулио Веласкес и определи испанеца като един от най-добрите специалисти в България.

20 Ботев (Враца) 0:0 Левски

„За мен Веласкес е един от най-добрите треньори в България. Той има своя методика, знае как да се държи с футболистите пред камера и знае как да се държи с тях в съблекалнята. Изключителен специалист е и му прави чест, че защитава футболистите“, заяви Балджийски.

Юношата на „сините“ коментира и определението, че Левски се намира в криза, като се позова на думите на самия Веласкес.

„Както казват, че Левски е в криза... Веласкес сам каза, че си пожелава да бъде в такава криза – след осем мача да направи само победи, а в деветия да направи един хикс. В такава криза Левски ще стане шампион 100%“, изрази мнението си Балджийски.

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