Лудогорец няма право на грешка в последния си мач преди паузата

Лудогорец приема Септември (София) в двубой от 9-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион "Хювефарма Арена" е тази вечер от 20:30 часа и ще бъде ръководена от Денислав Сталев.

"Орлите" нямат право на грешка, ако искат да запазят близка дистанция до лидера Левски, който понастоящем води на върха с 5 точки, но е и с мач повече. Преди седмица тимът на Томас Райс постигна труден успех над Локомотив (София) и се завърна на победния път, след двете поредни равенства срещу Славия и Спартак (Варна).

Столичани пък бяха близо до трите точки, но допуснаха късен обрат срещу Ботев (Враца) и останаха с празни ръце. Към момента "виненочервените" заемат девета позиция и днес ще направят всичко възможно да се изкачат по-напред в класирането.

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За домакините двубоят ще бъде последен преди паузата за националните отбори, тъй като сблъсъкът с Левски, който по програма трябваше да се играе идната неделя, беше отложен заради участието на "сините" в Лига Европа. Със сигурност домакините ще хвърлят всички сили за победата, а после ще имат достатъчно време за почивка.

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В последните дни на трансферния прозорец Лудогорец беше много активен и привлече трима нови футболисти. Това са халфовете Иван Желизко и Амир Хаджиахметович, както и бранителят Омар Рекик. В същото време клубът се раздели със Серджио Падт, Алберто Салидо и Иван Йорданов. Стражът ще продължи кариерата си в Утрехт, докато другите двама бяха преотстъпени съответно на Ботев (Пловдив) и Локомотив (София).

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Септември подсили редиците си с атакуващия полузащитник Никола Илиев. Добрата новина в лагера на гостите е, че след изтърпяно наказание се завръща Себастиан Уейд.

Лудогорец - Септември (София)

Начало: 20:30 часа

Съдия: Денислав Сталев

Стадион: "Хювефарма Арена", Разград

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