Димитър Трендафилов назова причините за загубата на Бенковски

В Суворово, Фратрия II (Варна) надви гостуващия му Бенковски (Исперих) с 2:1. Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига.

Първи успех за дубъла на Фратрия

Димитър Трендафилов, треньор на Бенковски коментира пред клубния сайт.

„Има няколко причини за допуснатата загуба. Първата съм аз. Защото не успях да мотивирам достатъчно футболистите и не успях да направя така, че да избегнем подценяването на противника. Втората причина е, че имаше натрупана умора – и физическа, и психическа, след двубоя за купата на България в сряда срещу Светкавица 2014. Все пак за седем дни изиграхме три мача. И не на последно място, в някои ситуации бяхме ощетени, но това не искам да ни служи като оправдание. Да, влияе на резултата, но този мач вече е минало, ще има и такива, и трябва да ги преодоляваме. Имахме доста ситуации за отбелязване на още голове, това е съвсем нормално, но накрая се помни резултатът, а той е загуба за нашия отбор. Ще се възстановяваме и ще се подготвим за следващото домакинство срещу Устрем Дончево“.

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