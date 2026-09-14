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Лудогорец без трима нови срещу Септември

  • 14 сеп 2026 | 09:45
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Наставникът на Лудогорец Томас Райс няма да може да разчита за днешното домакинство на Септември на последните три нови попълнения. Става въпрос за централния защитник Омар Рекик и халфовете Амир Хаджиахметович и Иван Желизко.

Лудогорец няма право на грешка в последния си мач преди паузата
Лудогорец няма право на грешка в последния си мач преди паузата

Триото вече тренира с тима, но все още са изостанали с подготовката. Добрата новина за Райс е, че лазаретът на разградчани се изпразни и в момента няма футболисти, които да лекуват травми. Последните, които се завърнаха в игра, бяха бразилските крила Кайо Видал и Ерик Маркус.

В началото на сезона травма лекуваше и Бърнард Текпетей, но ганаецът не страдаше от сериозен проблем и отсъствието му бе кратко.

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