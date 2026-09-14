Лудогорец без трима нови срещу Септември

Наставникът на Лудогорец Томас Райс няма да може да разчита за днешното домакинство на Септември на последните три нови попълнения. Става въпрос за централния защитник Омар Рекик и халфовете Амир Хаджиахметович и Иван Желизко.

Лудогорец няма право на грешка в последния си мач преди паузата

Триото вече тренира с тима, но все още са изостанали с подготовката. Добрата новина за Райс е, че лазаретът на разградчани се изпразни и в момента няма футболисти, които да лекуват травми. Последните, които се завърнаха в игра, бяха бразилските крила Кайо Видал и Ерик Маркус.

В началото на сезона травма лекуваше и Бърнард Текпетей, но ганаецът не страдаше от сериозен проблем и отсъствието му бе кратко.

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